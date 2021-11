Ζλάταν: Superman μπορεί να μην είναι, όμως είναι... Ιμπραΐμοβιτς

Στα 40 του, φαίνεται ότι έχει αποφασίσει να παίζει μέχρι και το 2023. Ο Ζλάταν δεν έχει απαραίτητα το ελιξήριο της νιότης, έχει όμως μια πολύ διαφορετική νοημοσύνη κι έναν νου που που τον οδηγεί...

Το παραδέχεται. Το σώμα του και ο οργανισμός του στα 40 του χρόνια – τα οποία έκλεισε πριν από λίγο καιρό – δεν θα μπορούσαν να έχουν την ίδια ανταπόκριση στα προβλήματα, όπως όταν ήταν σε προηγούμενες... δεκαετίες.

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο φαίνεται ότι θέλει να συνεχίσει να παίζει στη Μίλαν μέχρι και το 2023 υπογράφοντας νέο συμβόλαιο και μάλλον δεν κοίταξε καλά τον αριθμό της ηλικίας του. Ίσως, πάλι, να τον κοίταξε, αλλά να έχει την απόλυτη επίγνωση της κατάστασης και του τρόπου με τον οποίο εκείνος θα καταφέρει ν' ανταπεξέλθει.

Μόλις πριν από ενάμιση μήνα ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς γιόρτασε με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του στη Μίλαν την είσοδό του σε νέα δεκαετία της ζωής του. Στα δεύτερα «-άντα». Είναι πλέον 40 ετών. Ολοστρόγγυλο. Και καταλαβαίνει απόλυτα, τόσο εκείνος, όσο και ο Στέφανο Πιόλι, αλλά και οι διοικούντες την Μίλαν, πως είναι απόλυτα λογικό να ταλαιπωρείται συχνά – πυκνά από προβλήματα τραυματισμών που χρειάζονται κάποιο χρονικό διάστημα για να ξεπεραστούν.

Παρ' όλα αυτά, ο Ζλάταν συνεχίζει τα δικά του. Έχει καταφέρει να σκοράρει 400 φορές σε επίπεδο πρωταθλήματος, κάτι που έκανε μάλιστα σε ματς απέναντι στη Ρόμα του αγαπημένου του φίλου, Ζοσέ Μουρίνιο.

400 + 150 - Zlatan #Ibrahimovic has scored his 400th goal in the domestic leagues (his first goal arrived on October 30, 1999) - 150 of these have been netted in Serie A. vIBRAtions. #RomaMilan #SerieA pic.twitter.com/ew3mdnSwdt

Πρόσφατα, έχοντας προσφέρει ξανά τις υπηρεσίες του στην εθνική ομάδα της Σουηδίας – με ορίζοντα το Μουντιάλ του 2022 – δήλωσε πως εκείνος θα είναι διαθέσιμος ακόμα κι αν χρειαστεί να παίξει σε τρία διαδοχικά παιχνίδια. Είχε αγωνιστεί στο ντέρμπι με την Ίντερ, στο ματς με την Γεωργία, όμως, ο ομοσπονδιακός κόουτς μετά από αυτά τα δυο 90λεπτα απλά τον έβαλε με αλλαγή στο παιχνίδι με τους Ισπανούς.

«Πρέπει ν' ακούω κάθε φορά το σώμα μου και να λαμβάνω υπόψιν κάθε μικρό σημάδι που μου στέλνει. Μονάχα έτσι θα προλάβω τις χειρότερες συνέπειες και θα καταφέρω ν' ανταποκριθώ. Οπότε θα σκέφτομαι μέρα με τη μέρα και θα πρέπει να καταλάβω πως δεν είμαι ο... Superman» είπε εκείνος.

Το τρέχον συμβόλαιο του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς στη Μίλαν, μέχρι και το καλοκαίρι του 2022 δηλαδή, είναι το πιο μεγάλο που υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές του ρόστερ της ομάδας. Ο μισθός του για τη μια σεζόν φτάνει στα 7 εκατομμύρια ευρώ κι όμως ουδείς από τους υπόλοιπους «ροσονέρι» έχει δημιουργήσει ζήτημα γι' αυτό το πράγμα.

Κάθε άλλο. Αυτό, είναι κάτι που βοηθάει και τον Στέφανο Πιόλι στην διαχείριση της κατάστασης στ' αποδυτήρια και μάλιστα, ο κόουτς των «ροσονέρι» αποκαλύπτει τι συμβαίνει με τον Ζλάταν από την πρώτη στιγμή που επέστρεψε στο Μιλάνο.

«Από την ημέρα που έφτασε στην ομάδα έχει ανεβάσει το επίπεδο παντού. Έδειξε πως είναι ευφυέστατος με τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώθηκε κι έγινε κομμάτι του συνόλου. Κι έπειτα, αφού προσαρμόστηκε κοντά στους πιο νεαρούς ποδοσφαιριστές, άρχισε να έχει “φωνή”. Περιμένει πολλά από όλους.

Ανεβάζει τον πήχη συνεχώς. Κι αυτό βοηθάει τους υπόλοιπους να ωριμάσουν και να βελτιωθούν δίπλα του. Θέλει συνεχώς ν' αποδεικνύει κι εκείνος πως είναι ένας πρωταθλητής. Κάθε μέρα αντιμετωπίζει και ξεπερνάει προβλήματα και δυσκολίες».

Ο Ζλάταν είναι ο ποδοσφαιριστής τον οποίο θέλουν να κοιτάζουν όλοι στη Μίλαν και να προσπαθήσουν να κερδίσουν πράγματα από τη συνύπαρξή τους μαζί του. Είτε σε αγωνιστικό επίπεδο, είτε σε τέτοιο συνηθειών εκτός γηπέδου, είτε σε θέμα εκγύμνασης, είτε ακόμα και σε πνευματικό επίπεδο με μερικές κουβέντες που μπορούν να του «κλέψουν» και να πάρουν βοήθεια.

Ο 40χρονος Ιμπραΐμοβιτς επέστρεψε για να γίνει ηγέτης στη Μίλαν και αυτό ήταν ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή. Ο άλλοτε συμπαίκτης του στην Ίντερ, Ερνάν Κρέσπο, βλέποντας τον τωρινό Ζλάταν και έχοντας την ανάμνηση του Σουηδού από την κοινή τους παρουσία στο «Τζουσέπε Μεάτσα», τονίζει ότι:

«Είναι πραγματικό φαινόμενο. Το να κάνεις αυτά τα πράγματα σε τέτοιο επίπεδο στα 40 σου χρόνια, είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ακόμα κι αν σε κάποιο ματς δεν είναι εξαιρετικός, θα συνεισφέρει με τον τρόπο του.

Είναι σε άλλο επίπεδο. Όταν ήμασταν μαζί στην Ίντερ ήταν έτοιμος για να γίνει πρωταθλητής. Δεν είχε όμως την ωριμότητα για να γίνει ηγέτης. Τώρα αυτό το κάνει με ευκολία στην Ίντερ. Είναι ο οδηγός της ομάδας».

Zlatan is the only player to have scored at least 50 goals with both @Inter and @acmilan

Tonight he faces his former team in the derby of Milan🔥

Which Zlatan do you prefer? 🤔🔵⚫️🔴 pic.twitter.com/ureACduSQS