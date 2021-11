Τζένοα: Υπέγραψε ο Σεφτσένκο

Ο Αντρέι Σεφτσένκο είναι με κάθε επισημότητα ο νέος προπονητής της Τζένοα.

Από σήμερα (7/11) ξεκινάέι η εποχή του Αντρέι Σεφτσένκο στην Τζένοα, καθώς οι «Ροσομπλου», ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Ουκρανό τεχνικό.

Ο Ουκρανός καθοδήγησε μέχρι και το Euro 2020 την εθνική του ομάδα, στις 14 Αυγούστου έμεινε ελεύθερος και πλέον βρήκε τη νέα πρόκληση της καριέρας του στη Γένοβα, αντικαθιστώντας τον Νταβίντε Μπαλαρντίνι. Ο 45χρονος θα κάνει ντεμπούτο την επόμενη αγωνιστική, στον αγώνα της Τζένοα με την Ρόμα του Ζοσέ Μουρίνιο, με τους δυο τους να συνεργάζονται τη σεζόν 2006-07 στην Τσέλσι.

Η Τζένοα μετά από 12 αγωνιστικές μετρά μόλις 9 βαθμούς και βρίσκεται οριακά πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού, έχοντας μόλις μία νίκη στο πρωτάθλημα καθώς και 6 ισοπαλίες, με τελευταία αυτή της Παρασκευής (5/11) κόντρα στην Εμπολι.

