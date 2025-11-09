Η Νάπολι δεν... ξετύλιξε το δώρο της Μίλαν, καθώς όχι μόνο ηττήθηκε από την Μπολόνια (2-0), αλλά έπεσε και από την κορυφή της Serie A. Πάτησαν στην πεντάδα οι Ροσομπλού, παρέμεινε στον... πάτο η Φιορεντίνα του Βανόλι.

Με την Μίλαν να... γλιστράει στην έδρα της Πάρμα (8/11, 2-2), η Νάπολι είχε την ευκαιρία να βρεθεί πρώτη μόνη στην κορυφή της Serie A με νίκη απέναντι στην Μπολόνια. Παρ' όλα αυτά η ομάδα του Κόντε «μπλόκαρε» στην έδρα των Ροσομπλού γνωρίζοντας την ήττα από την ανώτερη Μπολόνια (2-0) που μάλιστα την έριξε από την πρώτη θέση.

Ανιαρό και δίχως φάσεις το πρώτο μέρος, αλλά η συνέχεια ανήκε στην Μπολόνια. Στο 50' αναπτύχθηκε ωραία και ο Νταλίνγκα με ένα υπέροχο «τσίμπημα» με το μυτάκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Η Νάπολι αδυνατούσε να βρει λύσεις στην επίθεση και στο 66' δέχθηκε δεύτερο τέρμα. Ο Λουκουμί ανενόχλητος πήρε την κεφαλιά στην «καρδιά» της άμυνας των Παρτενοπέι αφήνοντας... άγαλμα τον Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς. Με το τελικό 2-0, η Μπολόνια ανέβηκε 5η με 21 βαθμούς, αφήνοντας στους 22 και τη δεύτερη -για την ώρα- θέση τη Νάπολι.

Ντεμπούτο Βανόλι χωρίς... αντίδοτο για την Φιορεντίνα

Δίχως νικητή έληξε το ματς των... τελευταίων μεταξύ της Τζένοα και της Φιορεντίνα. Οι Βιόλα, στο ντεμπούτο του Παόλο Βανόλι στον πάγκο τους, ανέτρεψαν το παιχνίδι, αλλά δεν κατάφεραν να κρατήσουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα και παρέμειναν στον «πάτο» της Serie A. Ο Όστιγκαρντ έδωσε το προβάδισμα στην Τζένοα (15'), προτού ο Γκούντμουνσον ισοφαρίσει πέντε λεπτά μετά. Η ανατροπή ήρθε με τον Πίκολι στο 57ο λεπτό, ωστόσο η χαρά των Βιόλα διήρκησε μόλις τρία λεπτά αφού ο Κολόμπο, που νωρίτερα είχε χάσει πέναλτι, διαμόρφωσε το τελικό 2-2. Θυμίζουμε ότι η Φιορεντίνα είναι η επόμενη αντίπαλος της ΑΕΚ στο Conference League (27/11).

«Άλωσε» το Μπέργκαμο η Σασουόλο

Μετά το μεγάλο «διπλό» απέναντι στη Μαρσέιγ για το Champions League, η Αταλάντα έφαγε... γερή σφαλιάρα από την Σασουόλο και μάλιστα μέσα στο Μπέργκαμο. Οι Μπεργκαμάσκι, που αγνοούν τη νίκη στη Serie A από τον Σεπτέμβριο, ηττήθηκαν από την Σασουόλο με 0-3 παραμένοντας στην 13η θέση. Το σκορ άνοιξε στο 29' ο Μπεράρντι με πέναλτι, ο Πιναμόντι έκανε το 0-2 στο 47', ενώ ο Μπεράρντι και πάλι διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 66'.