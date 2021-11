Μουρίνιο: Πρώτη εντός έδρας ήττα πρωταθλήματος σε πάγκο ιταλικής ομάδας (vid)

Έπειτα από 43 παιχνίδια στα οποία είχε καταφέρει να πάρει κάτι, είτε ως κόουτς της Ίντερ, είτε ως τεχνικός της Ρόμα, ο Ζοσέ Μουρίνιο είδε το μεγάλο σερί να σταματάει στο «Ολίμπικο» το βράδυ της Κυριακής.

Ο Πορτογάλος τεχνικός που ήταν έξαλλος με τους διαιτητές, αλλά προσπάθησε να συγκρατηθεί αλλά και να μην πει πάρα πολλά στο τέλος του ματς προκειμένου να γλιτώσει τη νέα τιμωρία, ηττήθηκε για πρώτη φορά εντός έδρας ως προπονητής στην Serie A.

Από την θητεία του στην Ίντερ πριν από μια 10ετία, μέχρι και τώρα, είχε μετρήσει 43 παιχνίδια πρωταθλήματος μπροστά στο κοινό των ομάδων του δίχως αρνητικό αποτέλεσμα.

Ο αγαπημένος του Ζλάταν, όμως, έβαλε τέλος αυτη την επίδοση, με τον Σουηδό να σκοράρει και να κερδίζει πέναλτι για τη Μίλαν που έφτασε στο 2-1 απέναντι στους «τζιαλορόσι» στο «Ολίμπικο».

«Προσπαθώ να βρω λέξεις γιατί θέλω να είμαι στον πάγκο και στο επόμενο ματς... Θα πω απλά ότι κανείς δεν σέβεται όσους βρίσκονται σε αυτό τον σύλλογο» ήταν τα λόγια του Μουρίνιο.

Straight to the point from Jose Mourinho after tonight’s game…

