Ίντερ: Μετά τον Λαουτάρο, σειρά παίρνει η ανανέωση Μπαρέλα

Πολύ κοντά σε επέκταση της συνεργασίας της με τον Νικολό Μπαρέλα μέχρι το 2026 βρίσκεται η Ίντερ, όπως επιβεβαίωσε ο CEO της ομάδας, Μπέπε Μαρότα.

Ανανεώσεων συνέχεια στην Ίντερ, αφού μετά το deal με τον Λαουτάρο Μαρτίνεζ για την επέκταση του συμβολαίου του, σειρά πλέον παίρνει και ο Νικολό Μπαρέλα.

Παρά το ενδιαφέρον που είχε εκφράσει η Λίβερπουλ για την περίπτωσή του, ο Ιταλός χαφ φαίνεται πως είναι πλήρως αφοσιωμένος στους Νερατζούρι και εμφανίζεται έτοιμος να δώσει τα χέρια με το σύλλογο για την ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το 2026.

Όπως γνωστοποίησε μάλιστα και ο CEO του κλαμπ, Μπέπε Μαρότα, οι δυο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με αυξημένες αποδοχές για τον 24χρονο.

«Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία με την πλευρά του Μπαρέλα» ήταν η λιτή και περιεκτική δήλωση του Ιταλού παράγοντα, ο οποίος επιβεβαίωσε την επιθυμία της Ίντερ να κρατήσει τον νεαρό άσο στο Μιλάνο και μετά το 2024, όποτε και λήγει το τρέχον συμβόλαιό του.

Nicolò Barella is set to extend his contract with Inter. New deal will be for next five years with increased salary. Liverpool never opened talks to sign him despite rumours. 🔵🇮🇹 #Inter #LFC



“We’re close to reach the agreement with Barella”, Inter CEO Beppe Marotta confirmed.