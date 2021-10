Μίλαν: Ο 40χρονος Ζλάταν πέτυχε για πρώτη φορά αυτογκόλ στην καριέρα του (vids)

Στο 40ο έτος της ηλικία του ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς έγραψε ιστορία με χρυσά γράμματα, στο ματς με την Μπολόνια.

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ήταν από τους πρωταγωνιστές της Μίλαν στη αγχωτική νίκη με 4-2 επί της Μπολόνια, καθώς βρήκε μια φορά δίχτυα, σέρβιρε ένα γκολ αλλά κι... έστειλε την μπάλα στην εστία της ομάδας του. Το απόλυτο... σετ! Μόνο δύο ποδοσφαιριστές το είχαν πετύχει αυτό στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, ο Σέναντ Λούλιτς το 2017, ο Μπρούνο Άλβες δύο χρόνια αργότερα και τώρα ο Ζλάταν.

Only three players have scored, assisted and scored an own goal in a Serie A game since 2016/17:



◎ Senad Lulic (2017)

◎ Bruno Alves (2019)

◎ Zlatan Ibrahimovic (2021)



Both Senad Lulic & Zlatan Ibrahimovic did it against Bologna. 🤯 pic.twitter.com/JJ6eV1cDGi