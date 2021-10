Μίλαν: Ανανέωσε Σαλεμάκερς ως το 2026

Παίκτης της Μίλαν θα συνεχίσει να είναι τουλάχιστον μέχρι το 2026 ο Αλέξις Σαλεμάκερς, με τους Ροσονέρι να «δένουν» με νέο συμβόλαιο τον ελπιδοφόρο και εμφανώς βελτιωμένο τη φετινή σεζόν Βέλγο εξτρέμ.

«Δένει» τον κορμό των νεαρών της παικτών η Μίλαν, με τον Αλέξις Σαλεμάκερς να είναι ο πιο πρόσφατος στη λίστα που επεκτείνει το συμβόλαιό του.

Ο 22χρονος Βέλγος δεξιός εξτρέμ ανανέωσε ως το 2026, μόλις έναν χρόνο μετά την αγορά του από την Άντερλεχτ έναντι 3,75 εκατομμύρια ευρώ, δείγμα των πειστικών εμφανίσεων που έκαναν τους ιθύνοντες των Ροσονέρι να τον επιβραβεύσουν με ετήσιες απολαβές 2 εκατ. ευρώ και να εξασφαλίσουν έτσι την παραμονή του και τα επόμενα χρόνια.

Τη φετινή σεζόν ο Σαλεμάκερς εννέα συμμετοχές σε Ιταλία κι Ευρώπη, με απολογισμό δύο ασίστ.

Reinforcing the Rossonero bond, Alexis is here to stay



