Οπαδός που επιτέθηκε ρατσιστικά στον Μενιάν: «Ημουν μεθυσμένος, ζητάω συγγνώμη» (vid)

Ο οπαδός της Γιουβέντους που είχε επιτεθεί ρατσιστικά στον τερματοφύλακα της Μίλαν, Μάικ Μενιάν, απολογήθηκε για τις πράξεις του, ρίχνοντας την ευθύνη στο... αλκοόλ.

Θύμα ρατσιστικών επιθέσεων από οπαδούς της Γιουβέντους, έπεσε ο γκολκίπερ της Μίλαν, Μάικ Μενιάν, πριν από την ισοπαλία (1-1) μεταξύ των δύο ομάδων. Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον δράστη, ο οποίος τιμωρήθηκε με απαγόρευση εισόδου από το γήπεδο αλλά και αποκλεισμό από όλους τους συνδέσμους του κλαμπ.

Μιλώντας στην «La Voce di Rovigo», ο Νταβίντ Γκαμπριέλι θέλησε να απολογηθεί για τις πράξεις του, ζητώντας μάλιστα να συναντήσει κι από κοντά τον Μενιάν για να του ζητήσει συγγνώμη. Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, με αποτέλεσμα να προβεί σε τέτοιες απαράδεκτες ενέργειες.

«Είχα πιει πάρα πολύ. Ημουν μεθυσμένος. Δεν ήμουν καλά κι έκανα κάτι ανεπίτρεπτο. Αναλαμβάνω την ευθύνη και ζητάω να συναντήσω τον Μενιάν για να του ζητήσω κι από κοντά συγγνώμη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο οπαδός των «μπιανκονέρι».

Maignan was racially abused by some Juventus fans before the game yesterday



[🎥: @StorieSilenti]pic.twitter.com/kHegk1CFjW