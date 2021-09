Γιουβέντους- Μίλαν 1-1: Κορυφή και... ουρά (vid)

H Μίλαν έφυγε με βαθμό από το Τορίνο, κρατήθηκε στην 1η θέση μαζί με την Ιντερ και άφησε τη Γιουβέντους στην 18η θέση με δύο βαθμούς σε τέσσερις αγωνιστικές.

Προσπαθώντας να αποσυμφορήσει κάπως την κατάσταση, πριν το ντέρμπι, ο Μάξι Αλέγκρι προσπαθούσε να περάσει το μήνυμα ότι η Γιουβέντους φέτος δεν πάει για το Σκουντέτο. Και μετά το τελικό σφύριγμα στο Τορίνο και στο ντέρμπι με τη Μίλαν, φάνηκε ότι μάλλον έχει δίκιο. Αυτό το 1-1 αφήνει τη Γιούβε στη ζώνη του υποβιβασμού με δύο βαθμούς σε τέσσερις αγωνιστικές. Είναι κάτι σπάνιο το να μην έχει νίκη σε αυτό το διάστημα, κάτι που της συμβαίνει μόλις για τέταρτη φορά στην ιστορία της.

4 - #Juventus are winless in their first four seasonal Serie A matches for only the fourth time in their history, after 1961/62, 1955/56 and 1942/43.Breathlessness.#SerieA #JuventusMilan #JuveMilan