Γιουβέντους: Απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο σε οπαδό που επιτέθηκε ρατσιστικά στον Μενιάν (vid)

Με απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο αλλά και αποκλεισμό από όλους τους συνδέσμους της Γιουβέντους τιμωρήθηκε ο οπαδός των Μπιανκονέρι που είχε επιτεθεί ρατσιστικά στον τερματοφύλακα της Μίλαν, Μάικ Μενιάν.

Θύμα ρατσιστικής επίθεσης έπεσε ο Μάικ Μενιάν κατά τη διάρκεια του ντέρμπι Γιουβέντους - Μίλαν, με τους Μπιανκονέρι να ξεκαθαρίζουν από την πρώτη στιγμή πως θα διερευνήσουν το ζήτημα προκειμένου να βρεθούν άμεσα οι υπαίτιοι.

Έπειτα από μερικές μέρες η «Βέκια Σενιόρα» ανακοίνωσε και επίσημα πως οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον δράστη, ο οποίος τιμωρήθηκε με απαγόρευση εισόδου από το γήπεδο αλλά και αποκλεισμό από όλους τους συνδέσμους του κλαμπ.

H «Tuttosport» μάλιστα το πάει ένα βήμα παραπέρα και αναφέρει πως τα... βάσανα δεν τελειώνουν εδώ για τον ρατσιστή οπαδό, καθώς πλέον αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για υποκίνηση φυλετικού μίσους.

Την ίδια ώρα η Μίλαν θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα για το περιστατικό, αναρτώντας στα social media ένα βίντεο σχετικά με την ισότητα και την διαφορετικότητα που πρέπει να υπάρχει στην κοινωνία.

We act with one voice to promote equity, diversity and inclusion: #WeRespAct, always! 🔴⚫



Noi agiamo con una voce sola per promuovere equità, diversità e inclusione: #WeRespAct! 🔴⚫ #SempreMilan