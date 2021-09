Γιουβέντους: Ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο στο Τορίνο ο Μέλο (pic)

Τροχαίο ατύχημα είχε στο Τορίνο ο Άρτουρ Μέλο της Γιουβέντους, χωρίς ωστόσο για καλή του τύχη ο ίδιος να τραυματιστεί.

Ο πρώην μέσος της Μπαρτσελόνα και νυν της Γιουβέντους, βρίσκεται στο στάδιο αποθεραπείας του μετά την επέμβαση που είχε κάνει. Ετσι, δεν ακολούθησε την αποστολή των «μπιανκονέρι» για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Σπέτσια.

Ο Βραζιλιάνος άσος την Τετάρτη (22/09) έπρεπε να μεταβεί στο εξεταστικό κέντρο της ομάδας για να συνεχίσει την αποθεραπεία του και πηγαίνοντας να κάνει κάποια εξέταση ρουτίνας, ήταν άτυχος να εμπλακεί στο τροχαίο. Βέβαια, ο ίδιος δεν έπαθε κάτι σοβαρό, δεν ισχύει, όμως το ίδιο και για την γκρι Φεράρι που οδηγούσε, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές στο μπροστινό μέρος της.

❗️| Arthur Melo was involved in a car accident this morning. The Brazilian, not responsible for the incident, was unharmed (@junews24com) pic.twitter.com/DPJSAIp7HL