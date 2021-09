H Γιουβέντους δέχεται γκολ σε 19 σερί ματς και ο Γκιασί πανηγυρίζει αλά Ρονάλντο!

Η Γιουβέντους προηγήθηκε με τον Κιν, ωστόσο η άμυνά της την... πρόδωσε ξανά και δέχθηκε γκολ σε 19ο διαδοχικό ματς στη Serie A.

Η Γιουβέντους προηγήθηκε με τον Κιν, ωστόσο η άμυνά της έδειξε σε ακόμα ένα ματς σημάδια αδυναμίας. Ετσι, στο 33' ο Γκιασί με υπέροχο τελείωμα πέτυχε το 1-1 για τη Σπέτσια, με τη «Μεγάλη Κυρία» να δέχεται γκολ σε 19ο διαδοχικό ματς στο πρωτάθλημα. Την τελευταία φορά που το σερί ήταν τόσο μεγάλη ήταν το 1955 (γκολ σε 21 σερί παιχνίδια). Μάλιστα, ο σκόρερ πανηγύρισε αλά Κριστιάνο Ρονάλντο.

No way Gyasi scored against Juventus and did the SIIIUUU. Just not letting Juve move on from Ronaldopic.twitter.com/VlceAHkvuZ