Γιουβέντους: Το χειρότερο ξεκίνημα μετά από 60 χρόνια (pic & vid)

Χρειάστηκε να περάσουν 60 χρόνια προκειμένου να καταγραφεί η χειρότερη εκκίνηση της Γιουβέντους στο πρωτάθλημα.

Οι «μπιανκονέρι» μπορεί να προηγήθηκαν στο ντέρμπι με τη Μίλαν, ωστόσο λίγο πριν το φινάλε οι «ροσονέρι» ισοφάρισαν και διαμόρφωσαν το τελικό 1-1.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η Γιουβέντους βρίσκεται στην 18η θέση, στη ζώνη του υποβιβασμού, με δύο βαθμούς σε τέσσερις αγωνιστικές. Για τέταρτη φορά στην ιστορία της δεν κατάφερε να πανηγυρίσει ούτε ένα τρίποντο, μετά από ισάριθμα ματς.

Τελευταία φορά που συνέβη κάτι τέτοιο, ήταν πριν 60 χρόνια και συγκεκριμένα τη σεζόν 1961/1962. Η «Γηραιά Κυρία» είχε αποτύχει να νικήσει μετά από τέσσερις αγωνιστικές και τις σεζόν 1955-1956 και 1942-1943.

Τα αρνητικά ρεκόρ όμως δεν σταματάνε εδώ για το συγκρότημα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, καθώς έχει αποτύχει να διατηρήσει ανέπαφη την εστία της από τις 2 Μαρτίου! Δέχθηκε τουλάχιστον ένα γκολ επί 18 συνεχόμενες αγωνιστικές. Η μοναδική φορά που κράτησε το «μηδέν» στα μετόπισθεν ήταν στην εκτός έδρας νίκη επί της Μάλμε, όπου και νίκησε με 3-0.

Ολα αυτά τη στιγμή που ο πρώην επιθετικός της Γιουβέντους, Κριστιάνο Ρονάλντο, συνεχίζει τις εντυπωσιακές του επιδόσεις με τη νέα του ομάδα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την οποία έχει 4 γκολ σε 3 αναμετρήσεις που έχει αγωνιστεί.

