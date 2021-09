Τούντορ: Αναλαμβάνει την Ελλάς Βερόνα

Ο Ίγκορ Τούντορ αναμένεται να αναλάβει τα ηνία της Ελλάς Βερόνα.

Ο ιταλικός σύλλογος αποφάσισε να λύσει τη συνεργασία του με τον Εουσέμπιο ντι Φραντσέσκο, έπειτα από μόλις τρία παιχνίδια πρωταθλήματος, στα οποία η Ελλάς Βερόνα δεν συγκέντρωσε ούτε έναν βαθμό.

Ετσι, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Τζιανλουίκα Ντι Μάρτζιο, οι ιθύνοντες της Ελλάς Βερόνα αποφάσισαν μετά το «διαζύγιο» με τον 52χρονο Ιταλό προπονητή, να στρέψουν την προσοχή τους, στο άλλοτε βοηθό του Αντρέα Πίρλο στην Γιουβέντους, Ίγκορ Τούντορ, με τον οποίο μάλιστα έδωσαν και τα χέρια για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο Κροάτης διαθέτει εμπειρία από το ιταλικό πρωτάθλημα, ενώ επιστρέφει στους πάγκους ως πρώτος προπονητής μετά την Χάιντουκ Σπλιτ. Υπενθυμίζεται ότι ο Τούντορ πέρασε κι από την χώρα μας για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, τον οποίο οδήγησε σε 17 νίκες, 17 ισοπαλίες και 11 ήττες σε 45 παιχνίδια.

#Tudor è ora al lavoro per risolvere il contratto con la #Juve, il #Verona spera di farlo arrivare in città già in giornata https://t.co/atHUowVgKd