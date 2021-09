Ντιμάρκο: «Περίμενα αυτό το γκολ με την Ίντερ από μικρό παιδί» (vid)

Στην ανάπαυλα του ματς της Ίντερ με την Σαμπντόρια, ο Φεντερίκο Ντιμάρκο, σκόρερ του πρώτου από τα δύο τέρματα των Πρωταθλητών μίλησε στην κάμερα και έκανε λόγο για γκολ που ονειρευόταν και έψαχνε από μικρό παιδί!

Στη φετινή Serie A λόγω και της συμφωνίας με τα Media, οι πρωταγωνιστές κάνουν μια μικρή δήλωση στο ημίχρονο και ο Ντιμάρκο ήταν εκείνος που μίλησε για την Ίντερ, έχοντας πετύχει γκολ με εκτέλεση φάουλ, ανοίγοντας το σκορ.

«Περίμενα αυτό το γκολ από την ημέρα που ξεκίνησα να παίζω για την Ίντερ, σε ηλικία 5 ή 6 ετών. Ήμουν οπαδός της Ίντερ από την ημέρα που γεννήθηκα, πήγαινα στην εξέδρα των οργανωμένων ως παιδί και τώρα είναι πολύ όμορφο αυτό που βιώνω» είπε ο Ιταλός μπακ.

Dimarco put it right where the keeper couldn’t get to 😳 pic.twitter.com/u1OxyTLSLb