Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς: Όταν εκείνος μιλάει, ο Πιόλι ακούει με προσοχή

Ο Στέφανο Πιόλι αποκάλυψε πως ο Ζλάταν μια μέρα τον έκανε να μείνει όρθιος και να τον ακούει με προσήλωση, φανερώνοντας πως η άποψη του Σουηδού και ο τρόπος του, είναι τέτοιος που δεν διακρίνει συμπαίκτες από προπονητές.

Ο κόουτς της Μίλαν ετοιμάζεται να έχει ξανά τον Ζλάταν στη διάθεσή του, αφού ο Σουηδός σούπερ σταρ απουσίασε από τα πρώτα ματς της σεζόν και το φινάλε της προετοιμασίας με πρόβλημα τραυματισμού.

Με την επανέναρξη των πρωταθλημάτων, το «λιοντάρι» είναι ξανά παρών και ο Στέφανο Πιόλι γνωρίζει πολύ καλά πως κάθε άλλο παρά εύκολος χαρακτήρας είναι ο Ζλάταν.

Μιλώντας για περιστατικό που είχε συμβεί πριν από καιρό, ο κόουτς των «ροσονέρι» ανέφερε:

«Κάποια στιγμή δεν του άρεσε μια αλλαγή που έκανα και την επόμενη μέρα ήρθε στο γραφείο μου και είπε "τώρα θα μιλήσω εγώ!". Κάθισα στην γωνία και απλά τον άκουσα.

Την επόμενη μέρα είπε "Ζλάταν, τώρα θα ακούσεις πως έχουν τα πράγματα και γιατί πήρα ορισμένες αποφάσεις" και το αποδέχθηκε».

