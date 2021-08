Γιουβέντους: Το ξέκοψε για Πιάνιτς (pic)

Ο Μόιζε Κεν είναι και η τελευταία μεταγραφική προσθήκη της Γιουβέντους, η οποία όπως φαίνεται δεν είναι διατεθειμένη να ασχοληθεί με άλλες περιπτώσεις όπως αυτές των Εντέν Αζάρ, Μίραλεμ Πιάνιτς και Αξελ Βίτσελ.

Μπορεί το τελευταίο διάστημα να υπήρξαν αρκετά σενάρια για την επιστροφή του Μίραλεμ Πιάνιτς, ωστόσο οι «μπιανκονέρι» δεν ενδιαφέρονται για την επανένταξή του Βόσνιου μέσου στο ρόστερ τους. Βέβαια, ο 31χρονος μέσος σε ερώτηση που του έγινε από φίλο της Γιουβέντους για το αν θα επέστρεψε, τόνισε πως θα το ήθελε πολύ παρά τα εμπόδια που υπάρχουν γύρω από την υπόθεση.

Πριν από μερικές ημέρες, τα ονόματα των Εντέζ Αζάρ και Άξελ Βίτσελ γράφτηκαν επίσης για την «Γηραιά Κυρία». Μάλιστα, στο πρόσωπο του Βέλγου μεσοεπιθετικού της Ρεάλ, έβλεπαν τον αντικαταστάτη του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Παρ' όλα αυτά η Γιουβέντους φαίνεται ότι με την απόκτηση το Μόιζε Κεν, ολοκληρώνει και τις μεταγραφικές της κινήσεις, ενόψει της νέας σεζόν, βάζοντας και με αυτόν τον τρόπο τέλος στα σενάρια.

