Σε συζητήσεις με την Λάτσιο ο Ριμπερί (pic)

Επαφές με τον Φρανκ Ριμπερί έχει ανοίξει τα τελευταία 24ωρα η Λάτσιο για να τον εντάξει στο ρόστερ της.

Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός μετά από 51 παιχνίδια, 18 γκολ και 20 ασίστ, αποτελεί παρελθόν από την Φιορεντίνα και πλέον αναζητάει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Οπως αναφέρουν στην Ιταλία, η Λάτσιο έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις μαζί του προκειμένου να τον πείσει και να υπογράψει μονοετές συμβόλαιο.

Ο Ριμπερί από την πλευρά του δεν είναι αρνητικός στο ενδεχόμενο να φορέσει τη φανέλα των «Λατσιάλι» μιας και επιθυμία του είναι να παραμείνει κάτοικος Ιταλίας.

