Ζιρού: Ο Ζλάταν τον βλέπει να σκοράρει και εγκρίνει (vid)

Ο Ολιβιέ Ζιρού σκόραρε δις για τη Μίλαν και ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς του έδειξε πως τον έχει εγκρίνει για την επίθεση της Μίλαν με όσα βλέπει από εκείνον στο γήπεδο.

Ο Ζλάταν μπορεί να παραμένει εκτός πλάνων του Πιόλι αφού ακόμα δεν είναι σε θέση ν' αγωνιστεί έπειτα από τραυματισμό, ωστόσο, είναι ήσυχος απ' όσα βλέπει στο γήπεδο από την ομάδα του και από τον Ολιβιέ Ζιρού.

Ο Γάλλος στράικερ αποδεικνύει στην Τσέλσι και τον Τούχελ πως κακώς δεν τον εμπιστεύθηκαν περισσότερο.

Πέτυχε δυο γκολ απέναντι στην Κάλιαρι, το ένα με εντυπωσιακό πλασέ στη νίκη με σκορ 4-1 το βράδυ της Κυριακής.

Ο Ιμπραΐμοβιτς που βρισκόταν στον πάγκο, χειροκρότησε το εντυπωσιακό τελείωμα του συμπαίκτη του και έπειτα του έκανε νεύμα για να του δείξει πως είναι μαζί του...

👏 @_OlivierGiroud_ gets the clap of approval from @Ibra_official 😁🔴⚫️



