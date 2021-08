Πέδρο: Εμεινε ελεύθερος από την Ρόμα και υπέγραψε στην Λάτσιο (pic)

Με τη φανέλα της Λάτσιο θα αγωνίζεται από εδώ και στο εξής ο Πέδρο, μετά το γεγονός ότι έμεινε ελεύθερος από τη Ρόμα.

Ο 34χρονος πρώην άσος της Μπαρτσελόνα και της Τσέλσι, θα συνεχίσει να είναι κάτοικος Ρώμης αλλά δεν θα αγωνίζεται πλέον στους «τζιαλορόσι».

Ο Πέδρο δεν υπολογιζόταν στα πλάνα του Ζοσέ Μουρίνιο για τη νέα σεζόν κι έτσι η διοίκηση του ζήτησε να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Τελικά, αφού οι δύο πλευρές αποφάσισαν να ολοκληρώσουν τη συνεργασία τους, ο Πέδρο δεν άργησε να βρει την επόμενη του ομάδα, καθώς συμφώνησε με την Λάτσιο.

Ο Μαουρίτσιο Σάρι, είχε συνυπάρξει με τον έμπειρο άσο στην Τσέλσι κι επιθυμία του ήταν να συνεργαστεί ξανά μαζί του.

Η διοίκηση των «λατσιάλι» έκανε πραγματικότητα την επιθυμία του 62χρονου τεχνικού και ο Πέδρο υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας, με την έτερη ομάδα της Ρώμης.

