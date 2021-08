Ίντερ: Ο Τζέκο έπαιξε και σκόραρε προτού ανακοινωθεί! (vid)

Ίσως κάποιος ξέχασε να προγραμματίσει την δημοσίευση της ανακοίνωσης του Έντιν Τζέκο που ενώ δεν είχε υπάρξει καμία ανακοίνωση από την Ίντερ, ο Βόσνιος έβαλε τη φανέλα της ομάδας και έπαιξε σε φιλικό ματς!

Συμβαίνουν, τελικά, ακόμα και στις καλύτερες οικογένειες...

Η Ίντερ έκανε τρομερή γκάφα το απόγευμα του Σαββάτου, όταν ήθελε να επισημοποιήσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Έντιν Τζέκο, που άφησε τη Ρόμα για να μετακινηθεί στο Μιλάνο.

Ο πολύπειρος επιθετικός έβαλε τη φανέλα της νέας του ομάδας, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο κανονικότατα, σκόραρε σε φιλικό παιχνίδι με την Ντιναμό Κιέβου στη Μόντσα κι όλα αυτά, προτού καν υπάρξει η επίσημη ανακοίνωση από τους «νερατζούρι» για την απόκτησή του!

Το τυπικό σκέλος της μεταγραφής ήρθε λίγο αργότερα...

Edin Dzeko is currently playing for Inter Milan in a friendly despite not actually being announced by the club yet 😅 pic.twitter.com/OsZiExUv9A