Αταλάντα: Ανακοίνωσε τον Ντεμιράλ (vid)

Η Αταλάντα ανακοίνωσε την απόκτηση του Τούρκου αμυντικού, Μερίχ Ντεμιράλ, με τη μορφή δανεισμού από τη Γιουβέντους

Από το Τορίνο στο Μπέργκαμο για την επόμενη σεζόν ο Μερίχ Ντεμιράλ. Η Αταλάντα ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου Τούρκου διεθνή κεντρικό αμυντικού με τη μορφή δανεισμού από τη Γιουβέντους.

Ο Ντεμιράλ γεννήθηκε στο Κοτσαέλι και ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Φενέρμπαχτσε. Φόρεσε επίσης τις φανέλες των Σπόρτινγκ, Αλάνιασπορ και Σασουόλο.

Από τους Νεροβέρντι τον αγόρασε η Γιουβέντους το καλοκαίρι του 2019 αντί 18 εκατομμυρίων ευρώ.

@Merihdemiral è un nuovo giocatore dell’Atalanta! Hoş geldin, Merih! #Demiral is a new Atalanta player! Welcome, Merih! #GoAtalantaGo pic.twitter.com/82QhThYlPL