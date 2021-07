Νις - Μίλαν 1-1: Το πρώτο γκολ του Ζιρού άργησε πέντε λεπτά (vid)

Πέντε λεπτά χρειάστηκε ο Ολιβιέ Ζιρού για να σκόραρει το πρώτο του γκολ με τη Μίλαν και να διαμορφώσει το τελικό σκορ (1-1) στη φιλική αναμέτρηση με τη Νις, στη Νίκαια.

Η Νις υποδέχτηκε στην «Allianz Riviera» το απόγευμα του Σαββάτου (31/7) τη Μίλαν σε φιλική αναμέτρηση προετοιμασίας, η οποία δεν ανέδειξε νικήτρια ομάδα. Το πρώτο μέρος στη Νίκαια δεν είχε γκολ.

Η γαλλική ομάδα με προπονητή τον Κριστόφ Γκοτιέ που κατέκτησε το πρωτάθλημα με τη Λιλ την περασμένη σεζόν ήταν εμφανώς πιο έτοιμη, καθώς την επόμενη Κυριακή (8/8, 16:00) έχει την πρεμιέρα για το γαλλικό πρωτάθλημα, εντός έδρας με τη Ρεμς. Άνοιξε το σκορ στο 59ο λεπτό με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Αμινέ Γκουιρί.

Ο Στέφανο Πιόλι πέρασε το πρόσφατο και πιο ηχηρό μεταγραφικό απόκτημα της θερινής περιόδου, Ολιβιέ Ζιρού, στον αγωνιστικό χώρο στο 61ο λεπτό. Ο 34χρονος Γάλλος δεν άργησε παρά μόνο πέντε λεπτά για να σκοράρει (έστω και σε όχι επίσημο ματς) το πρώτο του γκολ με τους Μιλανέζους.

Giroud header on his AC Milan debut off the bench @_OlivierGiroud_ pic.twitter.com/ZWYjcMUEwn