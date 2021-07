Μουρίνιο: «Το Fortnite είναι εφιάλτης»

Ο προπονητής της Ρόμα, Ζοζέ Μουρίνιο, αποκάλεσε το δημοφιλές videogame, Fortnite, «εφιάλτη» καθώς απασχολεί πολλούς ποδοσφαιριστές τις παραμονές των παιχνιδιών.

Σε μια διαφορετική συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό της Ρόμα στο YouTube, ο Ζοζέ Μουρίνιο «ανακρίθηκε» από τους οπαδούς των Τζαλορόσι. Ο 58χρονος Πορτογάλος αποθέωσε την Αιώνια Πόλη, αλλά... «έκραξε» το το δημοφιλές videogame, Fortnite.

Είχε όμως το λόγο του. «Είναι εφιάλτης, οι παίκτες μένουν ξύπνιοι τα βράδια και παίζουν αυτά τα σκ... και την επόμενη έχουν ματς!», υποστήριξε ο Ίβηρας τεχνικός της ιταλικής ομάδας.





