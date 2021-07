Λουκάκου: Απέρριψε πρόταση της Τσέλσι με 10 εκατ. ευρώ ετήσιες απολαβές

Πιστός «στρατιώτης» της Ίντερ φαίνεται πως είναι ο Ρομέλου Λουκάκου καθώς αρνήθηκε πρόταση της Τσέλσι, η οποία του προσέφερε συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 10 εκατομμύρια ευρώ.

Η Τσέλσι προσπάθησε να κάνει το «κόλπο γκρόσο» με την απόκτηση του Ρομέλου Λουκάκου, ο οποίος στο Eurο, ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του Βελγίου.

Μάλιστα, οι «μπλε» είχαν ετοιμάσει πρόταση 130 εκατομμύριων ευρώ προκειμένου να πείσουν τους «νερατζούρι» για την παραχώρηση του 28χρονου επιθετικού.

Ωστόσο, η απάντηση που έλαβαν ήταν αρνητική, όπως με τον ίδιο τρόπο απάντησε και ο ίδιος ο παίκτης. Σύμφωνα με την «Gazzetta Dello Sport», ο Λουκάκου είπε «όχι» στην πρόταση της Τσέλσι, η οποία του προσέφερε συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 10 εκατομμύρια ευρώ. Σχεδόν 3 εκατομμύρια παραπάνω από αυτά που εισπράττει αυτή τη στιγμή φορώντας τη φανέλα της Ίντερ.

Ο λόγος είναι διότι ο Βέλγος φορ δεν σκοπεύει να αποχωρήσει αυτό το καλοκαίρι από το Μιλάνο, μιας και επιθυμία του είναι να συνεργαστεί με τον νέο προπονητή της Ίντερ Σιμόνε Ιντζάγκι, ενώ η ιδέα της Premier League δεν τον ενδιαφέρει πλέον, μετά το αποτυχημένο πέρασμα του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

