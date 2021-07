Λάτσιο: Ανακοίνωσε την επιστροφή του Φελίπε Άντερσον (pic)

Με τη φανέλα της Λάτσιο θα αγωνίζεται ξανά ο Φελίπε Άντερσον, ο οποίος επιστρέφει στην αιώνια πόλη για να βρει την χαμένη ποδοσφαιρική ταυτότητα.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός μετά την Γουέστ Χαμ και το γρήγορο πέρασμα του από την Πόρτο, με τη μορφή δανεισμού, επιστρέφει στην Ιταλία για λογαριασμό της Λάτσιο.

Με τους Λατσιάλι αγωνίστηκε από το 2013 έως το 2018, πριν μετακομίσει στο Νησί για τα «Σφυριά». Στη Ιταλία έκανε γνωστό το όνομά του, καταγράφοντας 177 συμμετοχές με 34 γκολ και 39 ασίστ.

Πριν από μερικές ημέρες, ο Μαουρίτσιο Σάρι ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Λάτσιο και πρώτη του επιθυμία ήταν η μεταγραφή του Φελίπε Άντερσον. Η διοίκηση έκανε πραγματικότητα την επιθυμία του Ναπολιτάνου προπονητή, και το πρωί της Τρίτης (13/07) ο 28χρονος άσος πέρασε από ιατρικές εξετάσεις με τη νέα του ομάδα.

Το μόνο που απομένει είναι να πέσουν οι υπογραφές και ο Φελίπε Άντερσον να ενταχθεί στη Λάτσιο με κανονική μεταγραφή. Η Γουέστ Χαμ θα κρατήσει το 50% ποσοστό μεταπώλησης του Βραζιλιάνου.

👋🏻 Nice to see you in Rome again, @F_Andersoon! #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/qKHLS7THIg