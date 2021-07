Ιντερ: Παρουσίασε τη νέα φιδίσια φανέλα της (pics & vid)

Πρωτότυπο είναι το αποτέλεσμα της νέας φανέλας που παρουσίασαν οι άνθρωποι της Ίντερ, για την ερχόμενη αγωνιστική σεζόν.

Οι «νερατζούρι» περνάνε σε άλλη εποχή, καθώς η νέα τους φανέλα διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από τις παλαιότερες. Οι πρωταθλητές Ιταλίς, σε συνεργασία με τη Nike δημιούργησαν κάτι πρωτότυπο που στη τελική του μορφή παραπέμπει σε… φίδι και λιγότερο σε ποδοσφαιρική εμφάνιση.

Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι πως από τη νέα εμφάνιση το μαύρο χρώμα δεν πρωταγωνιστεί, καθώς οι ρίγες είναι μπλε και… πιο βαρύ μπλε και το σήμα της χρυσό. Η Pirelli αποτελεί παρελθόν και μένει να δούμε ποιος χορηγός θα πάρει τη θέση της στο κέντρο της φανέλας.

«Το φίδι αλλάζει το δέρμα του ώστε να είμαστε έτοιμοι για νέες προκλήσεις στον ορίζοντα. Είμαστε ενθουσιασμένοι που αποκαλύπτουμε την εντός έδρας εμφάνιση της νέας σεζόν», αναφέρει το μήνυμα στο σχετικό σποτάκι.

👕| MAGLIA



The New Skin of Milano.

Diamo il benvenuto alla nuova Home Jersey 21/22. ⚫🔵

#TheNewSkinOfMilano #IMInter #IMMilano pic.twitter.com/J0Az390HLF