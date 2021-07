Ζιρού: Έτοιμος για Μίλαν!

Ο Ολιβιέ Ζιρού είναι έτοιμος με τη νέα εβδομάδα να ταξιδέψει στο Μιλάνο για να περάσει από ιατρικά τεστ για λογαριασμό της Μίλαν στην οποία θα συνεχίσει την καριέρα του έχοντας καταφέρει να πάρει το «ok» από την Τσέλσι.

Οι «μπλε» του Λονδίνου από τον περασμένο Απρίλη είχαν ανανεώσει μονομερώς το συμβόλαιο του Γάλλου επιθετικού, κάτι που είχε ανακοινωθεί λίγο μετά τον μεγάλο τελικό του Champions League στο Πόρτο.

Ο Ζιρού ήθελε ν' αποχωρήσει αφού ούτε με τον Τούχελ μπορούσε να βρει ρόλο στα αρχικά πλάνα του προπονητή του, παρέμεινε πιστός στο κλαμπ και απόλυτα αφοσιωμένος στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις όμως τώρα θέλει να κυνηγήσει κάτι διαφορετικό.

Έτσι, πίεσε την Τσέλσι κυρίως για να τον αφήσει ελεύθερο, δίχως όμως να έχει ξεκαθαριστεί αν θα πάρει το αγγλικό κλαμπ κάποιο ποσό για την παραχώρησή του από τη στιγμή που υπάρχει ενεργό συμβόλαιο.

Στο Μιλάνο, όπως αναφέρει ο έγκυρος ρεπόρτερ Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, θα βρεθεί ο ποδοσφαιριστής από Δευτέρα για να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει το συμβόλαιό του που θα έχει διάρκεια 2 ετών.

❗ BREAKING: Olivier Giroud will arrive for a medical on Monday before signing a two-year contract, according to @FabrizioRomano and @DiMarzio.



🔜🔴⚫️ pic.twitter.com/sIoRN3vDdO