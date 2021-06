Μπουφόν: Οι οπαδοί της Πάρμα δεν τον αποδέχονται! (pics)

Οι οπαδοί της Πάρμα δεν ξέχασαν ποτέ όσα έκανε και είπε ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν πριν από 20 χρόνια φεύγοντας από την ομάδα και τώρα στην επιστροφή του, βρίσκει τον κόσμο απέναντί!

Ο θρυλικός τερματοφύλακας επέστρεψε σαν... σούπερ – ήρωας για να βοηθήσει στην προσπάθεια επιστροφής στην πρώτη κατηγορία του ιταλικού πρωταθλήματος.

Η Πάρμα τον ανακοίνωσε το μεσημέρι της Πέμπτης ως... Superman, όμως, αυτός ο τίτλος δεν του δίνεται και από τους οπαδούς. Κάθε άλλο...

Ο κόσμος των «παρμέντσι» δεν θέλει να τον βλέπει!

«Έφυγες σαν μισθοφόρος, δεν μπορείς να επιστρέφεις ως ήρωας. Να τιμήσεις τη φανέλα!

Πριν από 20 χρόνια είχε υποσχεθεί ότι δεν θα φορούσες ποτέ τη φανέλα της Γιουβέντους και μετά από τρεις εβδομάδες υπέγραψες σε αυτούς. Τώρα επιστρέφεις στην μοναδική ομάδα με την οποία πήρες ευρωπαϊκό τίτλο.

Έπειτα από αυτά, εμείς το μοναδικό που θέλουμε να σου πούμε είναι ότι για εμάς θα είσαι πάντοτε μικρός άνθρωπος» ανέφερε το πανό που κρέμασαν οι οπαδοί έξω από το γήπεδο!

”20 years ago you promised you’d never wear that shit shirt. 3 weeks after you sign for them. Now you’re coming back to the only club who made you win in Europe. After this we only want to tell you that for us you are & will always be a small man.”