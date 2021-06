Κι επίσημα τέλος ο Γκατούζο από την Φιορεντίνα (pic)

Ο Τζενάρο Γκατούζο αποτελεί κι επίσημα παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Φιορεντίνα, 22 ημέρες μετά την πρόσληψή του.

Η Φιορεντίνα πριν από 22 ημέρες ανακοίνωσε την πρόσληψη του Τζενάρο Γκατούζο. Ωστόσο, πριν ξεκινήσει καν η νέα σεζόν και παρά το διετές συμβόλαιο που υπέγραψε πρόσφατα ο πρώην τεχνικός της Νάπολι, οι «βιόλα» αποφάσισαν να χωρίσουν οι δρόμοι τους με τον 43χρονο προπονητή.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο λόγος για τον οποίο Φιορεντίνα και Γκατούζο δεν θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους είναι διότι ο μάνατζερ του Γκατούζο, Ζόρζε Μέντες, είχε προτείνει πολυδάπανες κινήσεις, ενώ η διοίκηση του συλλόγου ήταν αντίθετη σε αυτή την τακτική.

Συγκεκριμένα, Γκατούζο και Μέντες ήρθαν σε ολική ρήξη με τη διοίκηση των Βιόλα και τον πρόεδρο Ρόκο Κομίσο για τις περιπτώσεις των Σέρτζιο Ολιβέιρα και Γκονσάλο Γκέδες, για τις οποίες μάλιστα, ο μάνατζερ του Ιταλού προπονητή ήταν σε προχωρημένες συζητήσεις.

Ωστόοσο, η Φιορεντίνα, ζήτησε χρόνο, καθώς δεν ήταν πεπεισμένη για την υπερβολική αξιολόγηση της Πόρτο, που αξιώνει τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ευρώ για τον 29χρονο μέσο αλλά ούτε και για τις απαιτήσεις της Βαλένθια για τον 23χρονο εξτρέμ. Με αυτόν τον τρόπο ξεπήδησαν οι καταστάσεις που οδήγησαν σε τεράστια ένταση μεταξύ διοίκησης και Γκατούζο και τελικά στο «διαζύγιο».

Official. Gennaro Gattuso part ways Fiorentina only 22 days after the appointment, because of the problems on transfers strategy with Gattuso’s agent Jorge Mendes. 🟣 #Fiorentina #Gattuso