Αναλυτικά τα ζευγάρια για τη φάση των «16» του Conference League μετά την κλήρωση στη Νιόν της Ελβετίας.

Η ΑΕΚ έμαθε την αντίπαλό της στη φάση των «16» του Europa Conference League, με το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς να ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Τσέλιε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Εκτός από την αναμέτρηση της Ένωσης με τους Σλοβένους, η κληρωτίδα στη Νιόν της Ελβετίας ανέδειξε ακόμα επτά αναμετρήσεις.

Η Κρίσταλ Πάλας θα τεθεί αντιμέτωπη με την ΑΕΚ Λάρνακας, ενώ η Φιορεντίνα θα παίξει με τη Ρακόφ. Επιπλέον, η έτερη πιθανή αντίπαλος των Κιτρινόμαυρών, η Άλκμααρ, θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Σπάρτα Πράγας.

Τα πρώτα παιχνίδια θα διεξαχθούν στις 12 Μαρτίου, ενώ οι ρεβάνς είναι προγραμματισμένες για τις 19 του ίδιου μήνα.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των «16» του Europa Conference League