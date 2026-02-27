Conference League: Τα ζευγάρια της φάσης των «16»
Η ΑΕΚ έμαθε την αντίπαλό της στη φάση των «16» του Europa Conference League, με το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς να ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Τσέλιε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Εκτός από την αναμέτρηση της Ένωσης με τους Σλοβένους, η κληρωτίδα στη Νιόν της Ελβετίας ανέδειξε ακόμα επτά αναμετρήσεις.
Η Κρίσταλ Πάλας θα τεθεί αντιμέτωπη με την ΑΕΚ Λάρνακας, ενώ η Φιορεντίνα θα παίξει με τη Ρακόφ. Επιπλέον, η έτερη πιθανή αντίπαλος των Κιτρινόμαυρών, η Άλκμααρ, θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Σπάρτα Πράγας.
Τα πρώτα παιχνίδια θα διεξαχθούν στις 12 Μαρτίου, ενώ οι ρεβάνς είναι προγραμματισμένες για τις 19 του ίδιου μήνα.
Αναλυτικά τα ζευγάρια των «16» του Europa Conference League
- Κρίσταλ Πάλας - ΑΕΚ Λάρνακας
- Σίγκμα Όλομουτς - Μάιντς
- Λεχ Πόζναν - Σαχτάρ
- Σάμσουνσπορ - Ράγιο
- Τσέλιε - ΑΕΚ
- Άλκμααρ - Σπάρτα Πράγας
- Φιορεντίνα - Ρακόφ
- Ριέκα - Στρασβούργο
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.