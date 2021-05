Ο Σπαλέτι ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο των «παρτενοπέι», Αουρέλιο ντε Λαουρέντις και εν συνεχεία με κάθε επισημότητα η νέα του ομάδα τον καλωσόρισε στον σύλλογο.

Ο 62χρονος προπονητής είχε μείνει μια διετία δίχως ομάδα μετά και το 2019 όταν αποχώρησε από την Ίντερ και φυσικά έχει τεράστια ιστορία στο ιταλικό ποδόσφαιρο έχοντας βρεθεί στον πάγκο των Ρόμα (2005-2009, 2016 – 2017), Ουντινέζε (2001, 2002-2005), Ανκόνα (2001-2002), Βενέτσια (1999-2000), Σαμπντόρια (1998-1999), Έμπολι (1995-1998).

Έχει καταφέρει να κατακτήσει δυο Κύπελλα Ιταλίας ως τεχνικός της Ρόμα (2007, 2008), ένα Super Cup της χώρας με τους «τζιαλορόσι» (2008), ενώ, μέτρησε επιτυχίες επί ρωσικού εδάφους με την Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, όπου κατέκτησε το πρωτάθλημα (2010, 2012), το Κύπελλο (2010) και το Super Cup (2011).

Aurelio De Laurentiis:

I am delighted to announce that Luciano Spalletti will become Napoli coach on 1 July.

Welcome, Luciano – we'll do great work together. https://t.co/pvD58LEPMS

— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) May 29, 2021