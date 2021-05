Άμεσα ήταν τα αντανακλαστικά της Ίντερ στο θέμα προπονητή, μετά τη λύση συμβολαίου του Αντόνιο Κόντε.

Η διοίκηση των Νερατζούρι βρήκε ήδη τον διάδοχό του στο πρόσωπο του Σιμόνε Ιντσάγκι, ο οποίος σύμφωνα με το «Sky Italia» συμφώνησε για να αναλάβει την τεχνική της ηγεσία και αναμένεται να υπογράψει την Παρασκευή (28/5) και να ανακοινωθεί κι επίσημα.

Ο 45χρονος τεχνικός αφήνει, έτσι, τη Λάτσιο μετά από μια πετυχημένη πενταετία στην οποία κατέκτησε ένα Κύπελλο, δύο Supercoppa και την οδήγησε επίσης μέχρι τους «16» του Champions League τη φετινή σεζόν και τα προημιτελικά του Europa League τη σεζόν 2017-18.

Simone Inzaghi to Inter, done and completed. He’s going to be the new manager to replace Antonio Conte, contract set to be signed in the next hours. Here we go confirmed. #Inter

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2021