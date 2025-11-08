Τότεναμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Που θα δείτε το ντέρμπι της Premier League και τις άλλες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις

Με το σπουδαίο ντέρμπι ανάμεσα στην Τότεναμ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεκινάει η 11η αγωνιστική της Premier League και μάθετε που θα δείτε τις μεγάλες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του Σαββάτου (8/11).

Σημαντικές αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Σαββάτου (8/11) για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με το ντέρμπι ανάμεσα στην Τότεναμ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 11η αγωνιστική της Premier League να... ανοίγει την αυλαία και να ξεχωρίζει.

Η πρώτη σέντρα στο λονδρέζικο γήπεδο είναι προγραμματισμένη για τις 14:30 και θα μεταδοθεί από το Nova Sports Premier League, ωστόσο δεν είναι το μοναδικό παιχνίδι στην Αγγλία που τραβάει τα βλέμματα. Στις 19:30 είναι προγραμματισμένο το ματς ανάμεσα στην φορτσαρισμένη και νεοφώτιστη Σάντερλαντ και την πρωτοπόρο Άρσεναλ , το οποίο θα μεταδοθεί στο ίδιο κανάλι.

Από εκεί και πέρα, στην Bundesliga, το... τρένο της Μπάγερν Μονάχου περνάει από την έδρα της Ουνιόν Βερολίνου με στόχο να συνεχίσει το απίστευτο σερί που τρέχει. Πρώτη σέντρα στις 16:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports 3. Προς Ιταλία μεριά, έχουμε το ντέρμπι του Τορίνου.

Η Γιουβέντους φιλοξενεί την Τορίνο στις 19:00 και θα το δείτε στο Cosmote Sports 2. Τέλος, στην Ισπανία ξεχωρίζει η σπουδαία αναμέτρηση ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και τη Λεβάντε του Βιθέντε Ιμπόρα που θα ξεκινήσει στις 19:30 και θα μπορείτε να το παρακολουθήσετε από το Nova Sports Prime.