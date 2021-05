Η Μίλαν νίκησε 2-0 την Μπενεβέντο και επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα ύστερα από τις δύο σερί ήττες από Σασουόλο και Λάτσιο.

Ενα... ιδιαίτερο περιστατικό συνέβη όταν ο φακός έπιασε τον Πιόλι να προσπαθεί να καταλάβει τί του λέει ο Τομόρι. Και μάλλον δεν δείχνει να τα κατάφερε και τόσο καλά!

Τουλάχιστον, κουνούσε το κεφάλι του καταφατικά...

there’s a 0% chance Pioli knows what Tomori is saying pic.twitter.com/xmln9Z6rtC

