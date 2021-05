Περίμεναν τη στιγμή 11 ολόκληρα χρόνια. Τώρα, όμως, οι φίλοι της Ίντερ μπορούν να το πανηγυρίσουν με την ψυχή τους. Οι Νερατζούρι είναι πρωταθλητές Ιταλίας για 19η φορά στην ιστορία τους και πρώτη μετά το 2010, εκθρονίζοντας τη Γιουβέντους των εννέα σερί κατακτήσεων και οι οπαδοί των Μιλανέζων έδωσαν ραντεβού στην Piazza Duomo για να αρχίσει το… πάρτι.

Χιλιάδες υποστηρικές της Ίντερ, αγνοώντας τους όποιους περιορισμούς για την πανδημία, γέμισαν το αξιοθέατο της πόλης, τραγούδησαν συνθήματα κι έβαψαν στα… νερατζούρι τους δρόμους, με τις φωτογραφίες και τα βίντεο που έρχονται από το Μιλάνο να εντυπωσιάζουν και να θυμίζουν εποχές προ-Covid19.

The festivities are well underway at Milan’s Piazza del Duomo, as Inter fans celebrate their Scudetto win. (Credit: @CalcioFinanza) pic.twitter.com/B58NmWS6B6

— Get Italian Football News (@_GIFN) May 2, 2021