Ο σύλλογος του Μιλάνου αποχώρησε επίσημα από την European Super League το μεσημέρι της Τετάρτης μετά και την κατάρρευση που επήλθε με την αποχώρηση του Big-6 της Αγγλίας, στα όνειρα των 12 κλαμπ να φτιάξουν μια δική τους κλειστή Λίγκα...

«Οι φωνές και η ανησυχία των οπαδών μας σε όλο τον κόσμο ήταν ξεκάθαρες και πολύ δυνατές. Η ομάδα μας πρέπει να συνεχίσει να δίνει βάση στην άποψη των οπαδών που αγαπούν το ποδόσφαιρο» αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση των «ροσονέρι».

AC Milan become the latest club to withdraw from the European Super League

— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 21, 2021