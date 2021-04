Διαψεύδει τα πάντα ο Ανιέλι: «Δεν φεύγω από την Γιουβέντους, όσοι λένε το αντίθετο μου φέρνουν τύχη» (pic)

Μετά το... φιάσκο στο οποίο οδηγείται η European Super League, υπάρχουν αλυσιδωτές εξελίξεις και αντιδράσεις από τις διοικήσεις των 12 ομάδων. Μάλιστα, στην Ιταλία τις τελευταίες ώρες ανέφεραν πως ο πρόεδρος της Γιουβέντους, Αντρέα Ανιέλι, υπέβαλλε την παραίτησή του από τα ηνία του συλλόγου.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο φαίνεται πως δεν ισχύει καθώς ο ίδιος με δηλώσεις του στην «Reppublica», ξεκαθάρισε πως θα συνεχίσει να βρίσκεται στο τιμόνι της «Γηραιάς Κυρίας».

«Δεν φεύγω από τη Γιουβέντους, αυτοί που λένε το αντίθετο απλά μου φέρνουν τύχη», ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του.

