Ο Ρονάλντο πέταξε τη φανέλα της Γιουβέντους και προκάλεσε αντιδράσεις (pic & vids)

Η Γιουβέντους κατάφερε να πάρει μία πολύτιμη νίκη με 3-1 κόντρα στην Τζένοα, ακόμα και χωρίς τη βοήθεια του Κριστιάνο Ρονάλντο μιας και ο Πορτογάλος αστέρας δεν βρήκε δίχτυα.

Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν σκόραρε έκανε έξαλλο τον «CR7», με αποτέλεσμα μετά το τέλος του αγώνα, να βγάλει και να πετάξει την φανέλα του στον αγωνιστικό χώρο.

Η κίνησή του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τους φίλους των «μπιανκονέρι» να θεωρούν πως ο Ρονάλντο θα πρέπει να είναι χαρούμενος κάθε φορά που νικάει η ομάδα του και όχι μόνο όταν ο ίδιος βρίσκει δίχτυα. Βέβαια, ενδεχομένως ο Ρονάλντο να έδωσε τη φανέλα του σε ballboy αλλά ακόμα και ο τρόπος που το έκανε δεν άρεσε καθόλου στους οπαδούς της ομάδας.

“It’s normal he wanted to score a goal, especially when the game was getting complicated, as he is a champion and always wants to make his mark." pic.twitter.com/0QF3VWrkFo

Andrea Pirlo on Cristiano Ronaldo throwing his jersey away:

Cristiano Ronaldo didn't seem too happy after Juve-Genoa and threw his shirt away after the final whistle.

That ball boy was quick enough to pick it up. #JuveGenoa pic.twitter.com/ocr3c70jMF

— Lorenzo Bettoni (@LoreBetto) April 11, 2021