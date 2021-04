Πριν από λίγες ημέρες η Ίντερ, η οποία κλείνει φέτος 113 χρόνια ιστορίας, παρουσίασε το νέο της έμβλημά, το οποίο είναι πιο σύγχρονο, όπως άλλωστε επιτάσσουν οι καιροί και το μάρκετινγκ.

Σήμερα (07/04) έγιναν και τα αποκαλυπτήρια της νέας φανέλας που θα φοράει τη νέα σεζόν. Μπλέ με μαύρες ρίγες, κίτρινα σχέδια και μαύρες γραμμές περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η νέα εμφάνιση των «νερατζούρι», η οποία θα μπορούσε να πει κάποιος πως μοιάζει με πίνακα ενός... τρελού ζωγράφου.

Inter unveil their first jersey with the new club badge on pic.twitter.com/wAxOAByFF3

— Goal (@goal) April 7, 2021