Οι «νερατζούρι» πορεύονται εκ του ασφαλούς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Serie A, σε μια ιδιαίτερη χρονιά, κλείνοντας τα 113 χρόνια ύπαρξης και έχοντας αποφασίσει να τιμήσουν δεόντως τα συγκεκριμένα γενέθλια.

Ο σύλλογος του Μιλάνου σε ένα εντυπωσιακό βίντεο φροντίζει να περάσει όλα τα απαραίτητα μηνύματα, αθλητικού και μη περιεχομένου...

«Όταν μας αποκαλούσαν επαναστάτες, εμείς σκοράραμε.

Όταν όλα τα χρώματα ήταν σε μια ομάδα, εμείς σκοράραμε.

Όταν ο κόσμος έγιναν όλοι αδέρφια, εμείς σκοράραμε.

Όταν βγήκαμε στους δρόμους, εμείς σκοράραμε.

Όταν ξεπεράσαμε τα όρια, εμείς σκοράραμε.

Δεν ήταν για όλους, αλλά εμείς συνεχίσαμε να σκοράρουμε» αναφέρει μεταξύ άλλων το βίντεο.

| BIRTHDAY

Another year, another goal: the next one. Happy Birthday to us!#Inter113 pic.twitter.com/1PeoRe12Xw

— Inter (@Inter_en) March 8, 2021