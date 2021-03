Ίντερ: Πάρτι στ' αποδυτήρια για το νέο βήμα τίτλου (vid)

Οι «νερατζούρι» λίγες ώρες πριν από τα 113α γενέθλιά τους πανηγύρισαν ακόμα μια πολύ σημαντική νίκη (1-0 την Αταλάντα) στην πορεία τους προς την κατάκτηση της κορυφής της Serie A και δεν γινόταν να το αφήσουν δίχως γιορτή στ' αποδυτήρια.

Ο Αλέξις Σάντσες αποτύπωσε τις σκηνές σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media και απέδειξε πως στο κλαμπ όλοι ξέρουν πως σε λίγο καιρό θα καταφέρουν επιτέλους να πανηγυρίσουν την μεγάλη επαναφορά της Ίντερ στα πρωταθλήματα!

Ίντερ – Αταλάντα 1-0: Φασούλι το φασούλι, γεμίζει το σακούλι... τίτλου! (vids)

Alexis Sanchez and the gang in the locker room celebrating pic.twitter.com/27HH1zSACy

— Italian Football TV (@IFTVofficial) March 9, 2021