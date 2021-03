Ρόμα - Μίλαν: Με «αυτοθυσία» οι Τομόρι και Τονάλι σταμάτησαν το γκολ! (vid)

Ο Φικάγιο Τομόρι που μετακινήθηκε στους «ροσονέρι» από την Τσέλσι, μαζί με τον Σάντρο Τονάλι έδειξαν σε φάση με τον Λορέντζο Πελεγκρίνι πως θα έκαναν τα πάντα για να πάρει η ομάδα τους τη νίκη και οι επεμβάσεις τους την κρίσιμη στιγμή είναι η μεγαλύτερη απόδειξη.

Με δυο τάκλιν... αυτοθυσίας, οι δύο ποδοσφαιριστές είπαν «stop» στον Λορέντζο Πελεγκρίνι σε φάση που εκείνος ήθελε και θα έπρεπε να σκοράρει, αλλά έπεσε πάνω σε δυο... τοίχους!

@fikayotomori_ and Tonali won't let you in pic.twitter.com/eYFUtHjE29

