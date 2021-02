Η Μίλαν δεν έκανε ούτε ένα σουτ στον στόχο κόντρα στην Σπέτσια (pic)

Ενα από τα χειρότερα παιχνίδια τους τη φετινή σεζόν πραγματοποίησαν οι «ροσονέρι» το βράδυ του Σαββάτου (13/02) κόντρα στη Σπέτσια. Κάτι που αποδεικνύεται και από τους αριθμούς.

Συγκεκριμένα, η Μίλαν όχι μόνο ηττήθηκε και κινδυνεύει να πέσει από την κορυφή στο φινάλε της αγωνιστικής, αλλά δεν κατάφερε να κάνει ούτε ένα... σουτ στον στόχο. Τελευταία φορά που συνέβη κάτι τέτοιο ήταν τον Αύγουστο του 2019 στον αγώνα με την Ουντινέζε..

0 - AC Milan have failed to fire a single shot on target for their first Serie A match since August 2019 (against Udinese). Fog.#SpeziaMilan pic.twitter.com/jy0O6ALdkQ

— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 13, 2021