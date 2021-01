Η Πάρμα απέκτησε το πρώτο «κανόνι» της Ρουμανίας!

«What a Man, what a Man, what a Man, what a mighty good Man» με τους στίχους του τραγουδιού «Whatta Man» η Πάρμα υποδέχθηκε τον Ντένις Μαν, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του συλλόγου. Η ομάδα του Ρομπέρτο Ντ'Αβέρσα απέκτησε τον 22χρονο φορ, Ντένις Μαν, από την Στεάουα Βουκουρεστίου, δαπανώντας το ποσό των 13 εκατ. ευρώ! Πρόκειται για τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος της Ρουμανίας και διεθνή! Ο Μαν υπέγραψε συμβόλαιο 4.5 ετών και στόχος του να βοηθήσει τη νέα του να αποφύγει τον υποβιβασμό. Παράλληλα, η Πάρμα έχει τη χειρότερη επίθεση στη Serie A, έχοντας μόλις 14 τέρματα ενεργητικό.