Μίλαν: Για πρώτη φορά στην αποστολή της πρώτης ομάδας ο Μιχελής! (pic)

Σε ηλικία 19 ετών, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Αστέρα Τρίπολης, Νίκος Μιχελής ντεμπουτάρει στην αποστολή των «ροσονέρι» για επίσημο κόντρα στην Τορίνο (12/01, 21:45) για το Κύπελλο Ιταλίας.

Ο Στέφανο Πιόλι, συμπεριέλαβε για πρώτη φορά στα πλάνα του, τον νεαρό κεντρικό αμυντικό, ο οποίος έως τώρα έχει καταγράψει 23 συμμετοχές με την Primavera έχοντας και μία ασίστ, αποτελώντας το βασικό αριστερό στόπερ της ομάδας.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται αν ο αγώνας κυλήσει υπέρ των «ροσονέρι», ο 55χρονος τεχνικός της Μίλαν να δώσει και χρόνο συμμετοχής στον Μιχελή και να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα.

#MilanTorino

The squad for our first #CoppaItalia match

I convocati per il debutto in Coppa Italia #SempreMilan pic.twitter.com/b48PgQjFvD

— AC Milan (@acmilan) January 12, 2021