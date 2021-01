Το νέο έτος για τη Μίλαν δεν ξεκίνησε με τον ιδανικότερο τρόπο καθώς μετά τη νίκη επί της Μπενεβέντε, ήρθε η βαριά ήττα με 3-1 στο ντέρμπι με την Γιουβέντους. Παρ' όλα αυτά οι «ροσονέρι» παραμένουν στην κορυφή της Serie A με 37 βαθμούς, αφήνοντας πίσω τους την Ίντερ (36), την Ρόμα (33) και την Γιουβέντους (30).

Από το Νοέμβρη η Μίλαν αντιμετώπιζε αρκετά προβλήματα απουσιών και τραυματισμών. Το μεγαλύτερο όμως «πλήγμα» ήταν με τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς. Ο Σουηδός στράικερ έχει να αγωνιστεί από τις 22 του Νοέμβρη, όταν και υπέστη έναν τραυματισμό στο ματς κόντρα στην Νάπολι.

Ολο αυτό το διάστημα ο Ζλάταν δούλευε σε εντατικούς ρυθμούς προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες του όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Το ιατρικό επιτελείο της ομάδα ήθελε να είναι 100% σίγουρο πως έχει ξεπεράσει το όποιο πρόβλημα για να βρεθεί ξανά στα πλάνα του προπονητή του.

Τελικά, η μεγάλη επιστροφή του 39χρονου επιθετικού έφτασε, καθώς ο Πιόλι τον συμπεριέλαβε στην αποστολή για τον αγώνα με την Τορίνο στο Σαν Σίρο απόψε (09/01) στις 21:45. Βέβαια, συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες για να ξεκινήσει στο βασικό σχήμα, ωστόσο ο 55χρονος τεχνικός δεν αποκλείεται να του δώσει μερικά λεπτά συμμετοχής.

Zlatan Ibrahimovic has been named in Milan's squad to face Torino having not played since November due to injury

