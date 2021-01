Δεν σηκώνει κεφάλι ο Οσιμέν: Θετικός στον κορονοϊό! (pic)

Όσο άσχημα τελείωσε το 2020 για τον Βίκτορ Οσιμέν, τόσο άσχημα ξεκίνησε και το 2021. Ο Νιγηριανός επιθετικός της Νάπολι, ο οποίος έκλεισε τα 22 του χρόνια στις 29 Δεκεμβρίου, ταλαιπωρείται από τραυματισμό στην πλάτη από τα μέσα Νοεμβρίου.

Όταν βρισκόταν στην τελική ευθεία της αποθεραπείας του, ο Οσιμέν βρέθηκε θετικός σε τεστ κορονοϊού, μετά την επιστροφή του από τις ολιγοήμερες διακοπές στη χώρα του. Όπως ανακοίνωσαν οι Παρτενοπέι, ο παίκτης είναι ασυμπτωματικός, δεν ήρθε σε επαφή με κανέναν συμπαίκτη του και βρίσκεται ήδη σε καραντίνα.

Η νέα αναποδιά καθιστά πλέον αμφίβολη την συμμετοχή του Οσιμέν στο Σούπερ Καπ με την Γιουβέντους (20/01), αφού ουδείς γνωρίζει πότε θα ξεπεράσει τον κορονοϊό και αν θα είναι έτοιμος για το πρώτο μεγάλο ραντεβού του έτους με τους Μπιανκονέρι.

Σημαντικά τα προβλήματα στην επίθεση για τον Τζενάρο Γκατούζο, ο οποίος για τουλάχιστον ακόμα δύο εβδομάδες δεν θα έχει στην διάθεσή του ούτε τον τραυματία Ντρις Μέρτενς.

| The club can confirm that Victor Osimhen has tested positive for COVID-19 following his return to Italy. Osimhen is currently asymptomatic and has not come into contact with the rest of the squad. pic.twitter.com/w3ZfuBzQHS

— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) January 1, 2021