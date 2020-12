Η Αταλάντα πήρε τον Μέλε

Σημαντική χειμερινή ενίσχυση για την Αταλάντα, η οποία πλήρωσε 12 εκατ. ευρώ και έκανε δικό της τον Γιόακιμ Μέλε. Ο 23χρονος Δανός δεξιός μπακ ανήκε στη Γκενκ και έχει αγωνιστεί στο Champions League. Ο Μέλε έγινε φέτος διεθνής με τους Αντρες της χώρας του και μετράει 6 συμμετοχές και ένα γκολ.

#Atalanta comunica di aver raggiunto con il @KRCGenkofficial un accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Joakim #Mæhle.

Atalanta B.C. announce to have reached an agreement with KRC Genk for the permanent transfer of Joakim Mæhle.#GoAtalantaGohttps://t.co/INFON6bLUj

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 30, 2020