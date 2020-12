Λίγοι την πίστεψαν. Ελάχιστοι την έχρισαν φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου τη φετινή χρονιά. Λογικό από τη μία, από τη στιγμή που τα τελευταία χρόνια δεν μπορούσε να ξεκολλήσει από τις μεσαίες θέσεις της βαθμολογίας, με αποκορύφωμα τη σεζόν 2014-15 όταν και τερμάτισε δέκατη. Η αλήθεια είναι πως τελευταία φορά που η Μίλαν είχε καταφέρει να ξεχωρίσει ήταν με τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι στον πάγκο της. Τότε, που υπό τις οδηγίες του, οι «ροσονέρι» τη σεζόν 2010/11 στέφθηκαν πρωταθλητές μετά από επτά χρόνια. Ωστόσο, η φετινή εικόνα της ομάδας του Μιλάνου δείχνει ότι μπορεί ξανά να φτάσει στη δόξα και στις επιτυχίες.

Τα τελευταία χρόνια δεν θυμίζει σε τίποτα τον σύλλογο που θαύμαζε όλη η υφήλιος κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα να απέχει τόσο από τους τίτλους στην Ιταλία, όσο και στην Ευρώπη. Φέτος, όμως τα πράγματα άλλαξαν άρδην και η Μίλαν δείχνει τις άγριες διαθέσεις της προκειμένου να επιστρέψει στο θρόνο της και να εκτροχιάσει την Γιουβέντους από την κορυφή. Αλλωστε αποδεικνύεται κι από τα νούμερα της, καθώς παραμένει η μοναδική αήττητη στα πέντε Top πρωταθλήματα της Ευρώπης (Γερμανία, Ισπανία, Αγγλία και Γαλλία τα άλλα τέσσερα) μετρώντας 10 νίκες και μόλις τέσσερις ισοπαλίες! Τελευταία ήττα της ήταν στις 8 Μαρτίου (1-2) από την Τζένοα. Τελευταίο ματς πριν την αναβολή των πρωταθλημάτων λόγω του πρώτου lockdown…

Μεγάλο ρόλο σε αυτή την «μεταμόρφωση» της Μίλαν έπαιξε ο Στέφανο Πιόλι. Τον Οκτώβρη του 2019 η διοίκηση ανακοίνωσε την πρόσληψή του. Μία είδηση η οποία δεν ήταν και ιδιαίτερα ευχάριστη για τους φίλους της ομάδας, μιας και στο παρελθόν ο αλενατόρε έχει περάσει από ομάδες όπως η Λάτσιο, η Μπολόνια, η Ίντερ και τελευταία, η Φιορεντίνα, χωρίς να έχει πανηγυρίσει κάποιον τίτλο. Οι πρώτες του μέρες στον πάγκο της Μίλαν δεν ήταν και οι καλύτερες καθώς δεν έπαιρνε τα αποτελέσματα που επιθυμούσε ο σύλλογος και ήδη είχαν ξεκινήσει οι φήμες για την αντικατάσταση του. Παρ’ όλα αυτά η διοίκηση έδειξε εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του και θέλησε να ενισχύσει το ρόστερ, προκειμένου να κάνει πιο εύκολο του έργο του Πιόλι και να παίρνει ξανά θετικά αποτελέσματα στο γήπεδο.

Ετσι, ήρθε η επιστροφή του Ζλάταν όπως επίσης και οι μεταγραφές παικτών που έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην μετέπειτα πορεία της ομάδας. Η Μίλαν ξεκίνησε σερί 5 νικών σε πρωτάθλημα και κύπελλο όπου αποκλείστηκε στα ημιτελικά από τη Γιουβέντους, αν και εμφανώς καλύτερη στο πρώτο παιχνίδι. Η ομάδα φαινόταν πως είχε αρχίσει μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να μπαίνει ξανά στον ίσιο δρόμο. Πέρυσι κατάφερε να τερματίσει στην έκτη θέση, παίζοντας ωστόσο ικανοποιητικό ποδόσφαιρο και γεμίζοντας ελπίδες τους οπαδούς πως κάτι καλό πάει να χτιστεί. Ετσι λοιπόν, η διοίκηση αποφάσισε στις 21 Ιουλίου να ανανεώσει τη συνεργασία της με τον Πιόλι για τα επόμενα δύο χρόνια.

«Αυτή δεν είναι μια απόφαση που βασίζεται στις πρόσφατες νίκες, αλλά βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο ο Στέφανο έχει οικοδομήσει το ομαδικό πνεύμα», ανέφερε η ανακοίνωση των ροσονέρι δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την εμπιστοσύνη την οποία κέρδισε ο Πιόλι με την ριζική αλλαγή στην εικόνα της ομάδας στα παιχνίδια της. Από την πλευρά του ο 55χρονος προπονητής, δικαιώνει καθημερινά μέχρι σήμεα τους ανθρώπους που τον εμπιστεύτηκαν και του ανέθεσαν αυτό το δύσκολο έργο. Δηλαδή να οδηγήσει τη Μίλαν σε τίτλους. Ένας άνθρωπος που ήρθε στη Μίλαν και είδε ένα μήνα μετά να βγαίνουν δημοσιεύματα για το διάδοχο του, κατάφερε να πείσει την διοίκηση να του δώσει επιπλέον χρόνο και σήμερα να έχει βάλει την ομάδα σε θέση οδηγού.

​

Είναι η τρίτη φορά που η Μίλαν βρίσκεται στην κορυφή με την συμπλήρωση των πρώτων δεκατεσσάρων αγωνιστικών στη Serie A. Τελευταία φορά που είχε συμβεί ήταν την περίοδο 2010-11, όταν και κατέκτησε το τελευταίο της μέχρι σήμερα πρωτάθλημα. Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι πως αυτή τη στιγμή είναι η μοναδική αήττητη ομάδα στη σεζόν στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μετρώντας 10-4-0! Eνα ρεκόρ το οποίο σίγουρα ζηλεύουν άλλα μεγαθήρια της Ευρώπης. Ποτέ καμία «χρυσή» ομάδα των Μιλανέζων του 21ου αιώνα δεν μπόρεσε να μείνει για τόσο καιρό μακριά από τις ήττες όσο η νέα Μίλαν. Τελευταία που το έκανε ήταν του Φάμπιο Καπέλο με το απίστευτο σερί των 58 αγώνων!

Τότε που εκείνη την εποχή φορούσαν τη φανέλα του συλλόγου παίκτες όπως οι Μαλντίνι, Κοστακούρτα, Μπαρέζι, Ντεσαϊγί, Μπόμπαν, Σιμόνε και Πανούτσι. Βέβαια για τη φετινή πορεία της Μίλαν δεν θα μπορούσαν να μην πιστωθούν τα credits και στον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ο οποίος παρά το γεγονός πως διανύει το 39ο έτος της ηλικίας του, φαίνεται πως ζει την δεύτερη… εφηβεία του. Ο Σουηδός στράικερ φέτος στη Serie A, έχει καταφέρει να σκοράρει 10 γκολ σε έξι ματς (συνολικά έχει 11 γκολ σε 10 ματς), ωστόσο η υποτροπή που υπέστη στη γάμπα θα τον κρατήσει εκτός γηπέδων μέχρι τον Γενάρη κι έτσι δεν θα μπορέσει να βοηθήσει την Μίλαν, στο σκοράρισμα αυτές τις ημέρες. Πάντως η ομάδα του Μιλάνου με τον Ζλάταν, παρουσιάστηκε σε 28 παιχνίδια το 2020, με 18 νίκες, 7 ισοπαλίες και 3 ήττες. Μέσος όρος 2,18 πόντων ανά παιχνίδι, μέσος όρος 2,14 γκολ (60 συνολικά).

Παρ’ όλα αυτά όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα υπάρχει ζωή και χωρίς τον Ζλάταν για τη Μίλαν. Οταν γνωστοποιήθηκε η απουσία του υπήρξε εύλογη και έκδηλη ανησυχία στο στρατόπεδο της ομάδας, καθώς ο Σουηδός σούπερ σταρ είναι πραγματικά αναντικατάστατος. Ωστόσο, οι «ροσονέρι» βρήκαν τον τρόπο σε πρώτη φάση να αφήσουν πίσω τους γενικότερα τις πολλές απουσίες που έχουν και να συνεχίσουν την εκπληκτική πορεία τους στην κορυφή της Serie A, κλείνοντας μάλιστα το 2020 με τον καλύτερο τρόπο με τη νίκη στις καθυστερήσεις επί της Λάτσιο με 3-2.

Προφανώς και η Μίλαν δεν έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη το νούμερο ένα φαβορί και το αφεντικό του πρωταθλήματος. Ωστόσο η εικόνα της σε συνδυασμό με την κατάσταση που βρίσκονται οι ανταγωνιστές της αφήνει περιθώρια στους «ροσονέρι» να... κρυφοκοιτάνε μέχρι και το τρόπαιο. Αδιαμφισβήτητα όμως βάσει αποτελεσμάτων και εικόνας η Μίλαν αρχίζει και θυμίζει τα μεγαλεία άλλων εποχών. Το μόνο που απομένει είναι το τέλος της φετινής σεζόν να τη βρει πρωταθλήτρια ώστε να σκορπίσει και πάλι χαμόγελα στους φίλους της...

How Milan fans greeted the team for their final match of 2020

(@acmilan)pic.twitter.com/H0xz2KPzgS

— B/R Football (@brfootball) December 23, 2020